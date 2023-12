Castellacci: «Troppi infortuni, ma ormai contano solo i soldi»

Le parole di Enrico Castellaci, ex medico della Nazionale, sull’aumento degli infortuni nel mondo del calcio. I dettagli

Enrico Castellaci, ex medico della Nazionale, ha parlato a gianlucadimarzio.com della situazione infortuni in Serie A.

PAROLE – «Le partite sono tante durante la settimana, troppe, per alcune squadre. C’è un sovraccarico eccessivo da un punto di vista articolare e muscolare. Noi come medici del calcio abbiamo denunciato agli organi nazionali ed internazionali il problema delle troppe partite. È una denuncia simbolica perché contro la parte economica non c’è niente che tenga, neanche la salute. Siamo molto legati all’AIC e anche loro hanno denunciato la stessa problematica. Giocare ogni tre giorni non va bene non c’è tempo per riposare, per questo è nata la ‘panchina lunga’. Creare un giro di giocatori che evitasse di far giocare sempre gli stessi. Alcuni allenatori lo fanno, altri invece preferisco affidarsi al loro giro».