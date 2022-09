Causio: «Nations League? Non conta niente. Italia appagata dopo Euro 2020»

Franco Causio ha parlato a Il Messaggero Veneto: le dichiarazioni sulla Nations League e sull’Italia di Mancini

NIENTE – «Questa Nations League non conta proprio niente per chi ha la maglia azzurra nell’anima. Fa male pensare all’appagamento subentrato dopo l’Europeo che ci ha giocato un brutto scherzo. Adesso a Mancini non mancherà il tempo, ma la materia prima visto che non è facile trovare calciatori italiani in un campionato come il nostro con il 75% di stranieri».