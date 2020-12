Cavani: «Ho detto no a Inter e Juve per rispetto ai napoletani»

Edinson Cavani è stato un nome accostato al Juve ed Inter nelle passate sessioni di calciomercato: a parlare ora è il diretto interessato

Edinson Cavani è stato accostato più volte alla Juventus e all’Inter. Intervenuto in esclusiva a MondoNapoli ha parlato della possibilità di mercato.

CAVANI – «Posso dire solo grazie ai tifosi del Napoli. Gli sarò sempre riconoscente. È per questo motivo che ho detto di no a tanti club italiani tra cui la Juventus, che mi ha chiamato spesso, ed anche l’Inter. Non potevo fare un gesto del genere ai napoletani. Se penso a Napoli penso alla gioia, perché so che ho fatto tanto per loro e loro mi continuano ad omaggiare con tutto questo».