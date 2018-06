Petr Cech ha ammesso di essere stato vicino a trasferirsi al Napoli ma che avrebbe poi preferito giocarsi il posto da titolare all’Arsenal

Con l’addio di Pepe Reina il Napoli si è visto costretto a cercare un nuovo portiere. I candidati a difendere i pali partenopei sono stati diversi in queste settimane. Prima si è parlato di Rui Patricio, che ha firmato poi per il Wolverhampton, poi sono avvicinati agli azzurri i nomi di Leno del Bayer Leverkusen e del giovanissimo Lunin del Zorya. Oggi pare che il Napoli abbia chiuso per l’acquisto di Meret dall’Udinese ma in passato il club di proprietà di Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto un tentativo anche per Petr Cech. La conferma è arrivata dallo stesso portiere dell’Arsenal, che avrebbe poi preferito giocarsi le sue chance a Londra.

«Il Napoli era interessato a me ma il mio futuro è all’Arsenal, non penso a cambiare club. Ho ancora un anno di contratto con l’Arsenal, l’unica cosa a cui voglio pensare è lottare per un posto da titolare», sono le parole di Cech riportate dal Corriere dello Sport.