Meret al Napoli, arriva pure Karnezis: accordo con l’Udinese

Il Napoli ha chiuso per Alex Meret, ma non sarà l’unico portiere in arrivo dall’Udinese: accordo anche per Orestis Karnezis

Il Napoli era alla ricerca di un portiere e ne prenderà due, entrambi dall’Udinese. Aurelio De Laurentiis è arrivato a un punto d’incontro con Pozzo e prenderà non solo Alex Meret, ma anche Orestis Karnezis. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai trentacinque milioni di euro. Venticinque milioni saranno di base fissa, mentre i restanti dieci sono di bonus. Dopo un colloquio telefonico, Napoli e Udinese sono arrivati a dama nella giornata di ieri e quindi gli azzurri avranno non uno ma due estremi difensori. L’ex della Spal farà il titolare, mentre il greco sarà il secondo, con il giovane Contini alle loro spalle.

De Laurentiis ha voluto accelerare i tempi per permettere a Ancelotti di avere un portiere titolare prima dell’inizio del ritiro. Meret andrà a sostituire Reina, che è passato già al Milan per la prossima stagione. Karnezis invece rientra nel “pacchetto” della cessione dell’Udinese, ha già lavorato fianco a fianco col giovane numero uno e la loro esperienza assieme può essere d’aiuto per il Napoli. Nei prossimi giorni saranno definiti i dettagli, ma Meret e Karnezis sono già quasi del Napoli.