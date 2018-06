La novità di mercato del giorno è Raiola che propone Balotelli al Napoli. De Laurentiis ci pensa, Ancelotti lo vorrebbe

Mario Balotelli può tornare in Serie A, il suo agente Mino Raiola lo avrebbe proposto al Napoli. Il centravanti bresciano si trova al Nizza, ma in questa estate se ne andrà dai rossoneri. Ritrovato sia col club che in Nazionale, Balo è pronto per una nuova esperienza e secondo Tuttosport potrebbe partire in direzione Napoli. Raiola è il propulsore dell’affare, sta cercando una squadra di livello per il suo assistito e le voci in arrivo da Napoli gli hanno messo la pulce nell’orecchio. I colloqui recenti tra Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis parrebbero andare verso quella direzione, ovvero un nuovo centravanti.

Ancelotti non sembra troppo soddisfatto di avere in rosa solo Arek Milik e Roberto Inglese, che per caratteristiche sono i soli centravanti di cui dispone. Vorrebbe qualcosa in più e quel qualcosa potrebbe essere proprio Balotelli. ADL ci pensa molto seriamente, se fino a qualche settimana fa l’affare pareva impossibile, adesso ci sono buone possibilità perché si vada avanti. Vale la pena sottolineare che non c’è niente di ufficiale, ma si tratta di voci su Raiola e il Napoli. Il prezzo del cartellino e l’ingaggio sono alla portata degli azzurri, è un buon segnale.