Cesena in Serie B, Pierozzi regala la cadetteria: 1-0 al Pescara

Il Cesena conquista la promozione in Serie B. La rete di Pierozzi vale la vittoria col Pescara e la cadetteria

Cesena può festeggiare: i bianconeri sono tornati in Serie B. Nella sfida contro il Pescara è arrivato il gol di Pierozzi a otto minuti dalla fine. Un gol che come detto vale il ritorno in cadetteria.

Chi sarà la seconda squadra ad andare in B? Molto probabilmente il Mantova che ha il primo match point nella gara contro l’Atalanta U23 in cui basta solamente una vittoria per festeggiare la B.