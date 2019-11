Cessione Napoli, dall’Inghilterra: «Offerto mezzo miliardo di euro ad ADL»

Cessione Napoli: ecco le indiscrezioni sull’emiro che vorrebbe appropriarsi delle quote di maggioranza del club

Aurelio De Laurentiis potrebbe cedere il Napoli dopo gli attriti con i giocatori, rifiutatisi di andare in ritiro? In Inghilterra, il Daily Mail è convinto che ci siano le basi per un clamoroso passaggio di proprietà.

Il quotidiano britannico fa sapere che la famiglia dell’emiro Al-Thani, proprietario del PSG, sarebbe intenzionata a proporre al presidente azzurro un’offerta pari a 560 milioni di euro per acquisire il pacchetto di maggioranza del Napoli. Ancora nessuna conferma da parte di ADL, a Los Angeles per impegni cinematografici.