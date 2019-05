Cessione Samp, vertice negli Stati Uniti tra Ferrero e la cordata con Vialli: ecco com’è andato l’incontro tra le parti

Nessuna intesa, anzi. La distanza tra le parti, nella trattativa per la cessione della Samp, resta piuttosto netta. Da una parte il presidente Ferrero, che valuta il club intorno ai 100 milioni di euro. Dall’altra la cordata statunitense di cui fa parte anche Vialli, che non propone più che la metà all’incirca.

Con questi presupposti, insomma, si è concluso con un nulla di fatto l’incontro andato in scena negli Stati Uniti tra il patron blucerchiato e l’imprenditore americano Jamie Dinan. Nelle prossime ore, in ogni caso, dovrebbe tenersi un ulteriore vertice tra le parti per capire se ci sia margine per limare la distanza, attualmente troppo elevata.