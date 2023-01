Cessioni Inter (Gazzetta): ecco tutti i giocatori che potrebbero partire

La Gazzetta dello Sport di oggi analizza la rosa dell’Inter evidenziando i giocatori che possono partire e quali restare

La Gazzetta dello Sport di oggi analizza la rosa dell’Inter evidenziando i giocatori che possono partire e quali restare.

LA SITUAZIONE DEI BIG – «Tutto sarà deciso dalle eventuali offerte che pioveranno sul tavolo dei nerazzurri, ma l’Inter intende scavare per precauzione una trincea attorno a Nicolò Barella: il centrocampista azzurro è l’ultimo dei big a cui si vorrebbe rinunciare. Rispetto al cagliaritano, Lautaro Martinez è sicuramente più “sacrificabile” ma anche nel caso dell’argentino prevale un atteggiamento protettivo. In un attacco formato da un arzillo quasi 37enne come Dzeko, a cui si aggiungono i dubbi su Correa e un prestito come Lukaku, il Toro è l’unica vera certezza per il futuro. Per questo, vista anche l’esplosione di Calhanoglu da regista, l’Inter ascolterà volentieri eventuali club interessati a Brozovic. Senza scordare Alessandro Bastoni, in scadenza 2024 e con un rinnovo ancora da impostare».