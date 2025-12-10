Champions League, Benfica Napoli è anche Mouirinho contro Conte: storia di precedenti e rivalità tra i due allenatori! Il confronto di una sfida mai sopita

Champions League, Benfica Napoli è anche Mouirinho contro Conte: il duello al centro della scena europea in una partita che racconta molto di più

José Mourinho e Antonio Conte si ritrovano stasera a Lisbona in Benfica Napoli, una sfida che rievoca vecchie ruggini e percorsi incrociati, tratteggiata da La Gazzetta dello Sport con toni quasi narrativi. Mourinho, tornato in patria sulla panchina del Benfica, non sta vivendo il suo momento migliore: lontano dalla vetta in campionato e in difficoltà in Champions, rischia una stagione senza trofei, con un calendario europeo proibitivo che lo vedrà affrontare, dopo il Napoli, anche Juventus e Real Madrid.

Il confronto con Conte è inevitabile, non solo per le scintille del passato in Premier League, ma per le traiettorie attuali delle loro carriere. Se il palmarès parla chiaro a favore del portoghese – due Champions e due Coppe UEFA contro zero trofei internazionali per il tecnico salentino – il presente racconta una storia completamente diversa. Conte, fresco di scudetto col Napoli, sembra aver trovato nuova linfa, trasformando difficoltà e infortuni in opportunità tattiche, fino a reinventare la squadra con un 4-3-3 nato dall’emergenza.

Mourinho, al contrario, appare in fase discendente. Le sue lamentele su mercato e arbitri paiono ormai un disco rotto, mentre in panchina fatica a ritrovare quelle intuizioni geniali che un tempo lo contraddistinguevano. La sua capacità di “alzare muri” e provocare gli avversari – come nella celebre notte di Barcellona con l’Inter – sembra essersi affievolita.

Il Napoli arriva a Lisbona da favorito, primo in campionato e con l’obiettivo di ipotecare i playoff di Champions. Conte dovrà però lasciarsi alle spalle il pesante 6-2 subito a Eindhoven, mentre Mourinho tenterà l’ennesimo colpo di coda per evitare che questa serata diventi il simbolo del suo “autunno”.

Nonostante i tentativi di distensione nelle dichiarazioni della vigilia, la rivalità tra i due tecnici resta accesa. Il campo dirà se il patriarca Mourinho ha ancora la forza per ribellarsi al proprio destino o se dovrà cedere il passo alla freschezza, alla duttilità e alla nuova energia trasmessa da Conte.