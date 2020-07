Champions ed Europa League, ecco il protocollo per le fasi finali: gli spostamenti saranno limitati e ci saranno maggiori controlli

L’Uefa ha deciso di blindare la Final Eight di Champions League e la fase finale dell’Europa League. Il protocollo – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – sarà stringente e prevede tantissime norme da rispettare.

Il punto principale riguarderà i controlli: ci saranno maggiori test per tutti i protagonisti, con test 48 ore prima della partenza e prima di ogni gara. Ogni atleta verrà dunque monitorato con cura.

Non solo: non ci sarà la zona mista con interviste pre e post partita, né telecamere dentro gli spogliatoi. Ci saranno due edizioni particolari anche da questo punto di vista: nulla verrà lasciato al caso per gestire l’emergenza Covid.