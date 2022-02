Finale Champions, in caso di guerra si cambia sede: l’UEFA monitora

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Potrebbe cambiare sede la finale di Champions League in caso di guerra in Russia, la UEFA monitora la situazione

Potrebbe cambiare sede per la terza volta consecutiva la finale di Champions League. L’UEFA monitora la situazione in Russia e al momento non ha soluzioni alternative.

Se Boris Johnson, premier inglese, ha storto il naso sulla disputa della partita in Russia, l’UEFA al momento sembra voler dare fiducia a San Pietroburgo come sede per la finale della Champions League. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.