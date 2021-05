Champions League, la UEFA pensa a reintrodurre le Final Four

Secondo il New York Times, la UEFA starebbe valutando il reinserimento della Final Four in Champions League

Il formato dello scorso anno in Champions League, con le semifinali e la finale in un’unica sede, ha avuto successo e così la UEFA ci starebbe rifacendo un pensierino. Secondo quanto riportato dal New York Times, infatti, a Nyon si starebbe pensando di reintrodurre in un futuro prossimo le Final Four così da rendere più appetibile la competizione.

Il problema principale riguarderebbe, ovviamente, le entrate dato che le semifinali andata e ritorno generano un grosso introito. La UEFA, però, crede che anche la partita secca potrebbe portare gli stessi guadagni.