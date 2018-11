Buffon titolare in Napoli-Psg: l’annuncio di Tuchel

Si avvicina Napoli-Psg, Gianluigi Buffon sarà della partita: ecco l’annuncio del tecnico Thomas Tuchel, tecnico dei parigini

La gara d’andata è terminata 2-2, Napoli-Psg sarà decisiva per il futuro in Champions League delle formazioni di Carlo Ancelotti e Thomas Tuchel. E’ prevista grande presenza dei tifosi partenopei, con oltre 48 mila tagliandi già staccati, ma la sfida sarà arricchita da un altro particolare: la presenza in campo di Gigi Buffon.

Il portierone si sta giocando il posto da titolare con Alphonse Areola, che ha giocato le prime tre gare europee anche a causa della squalifica dell’ex Juventus. Ma è lo stesso tecnico Tuchel a confermare la titolarità dell’estremo difensore al San Paolo: «Giocherà contro Lilla e Napoli, ha una grande carriera alle spalle e ha un super approccio: la sua presenza è fondamentale».