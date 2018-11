Champions League, il Napoli si qualifica agli ottavi di finale se… tutte le combinazioni dell’ultima giornata della fase a gironi

Il Napoli ha schiantato con un secco 3-1 la Stella Rossa portandosi a 90′ dal termine del girone di qualificazione in testa con 9 punti. Seguono il Paris Saint Germain a 8 e il Liverpool a 6. Chiude la Stella Rossa a 4. I partenopei dovranno andare nell’inferno di Anfield per giocarsi la qualificazione agli ottavi di finale.

Se il Napoli vincesse contro il Liverpool sarebbe non solo qualificato ma anche come prima del girone. In caso di pareggio contro i Reds, gli azzurri sarebbero ugualmente qualificati ma se il Psg dovesse vincere contro la Stella Rossa passerebbero come secondi. Se il Napoli dovesse perdere 1-0 passerebbe il Liverpool perche andrebbero a pari sia negli scontri diretti che nella differenza reti. Si guarderebbe in questo caso i gol fatti che premierebbero gli inglesi. Se il Napoli perde con un gol di scarto ma facendo almeno una rete, gli azzurri passerebbero.

