Champions League, per i bookmakers Inghilterra ancora favorita per la vittoria

Champions League, Inghilterra ancora la favorita per la vittoria, Italia staccata dietro anche a Spagna, Germania e Francia

Madrid 2010. E’ passato ormai un decennio. Ere calcistiche, praticamente. Risale a dieci anni fa l’ultimo successo in Champions League di una squadra italiana, con l’Inter di Mourinho che centrò il Triplete superando in finale il Bayern Monaco per 2-0. Fu la serata che consacrò Milito e tutti il popolo nerazzurro.

Da lì in poi però i trionfi latitano, con la sola Juventus vicina due volte (2015 e 2017) a salire sul tetto d’Europa, ma in entrambi i casi ricacciata giù proprio sul più bello, in finale. A dominare la classifica delle ultime stagioni la Spagna, con sei successi, seguita dall’Inghilterra, a quota due, e dalla Germania (il trionfo del Bayern nel 2012-2013). Non stupisce dunque che i Bookmakers puntino maggiormente sulle altre nazioni, anche se la quota per un trionfo italiano è molto alta.

Secondo Betclic, la nazione favorita per portare in patria la Champions League 2019-2020 è ancora l’Inghilterra, data a 2 dopo l’exploit del Liverpool nella passata stagione. L’Italia è staccatissima, a quota 10.

Dietro anche a Spagna, Germania e Francia – E se era prevedibile ipotizzare le italiane dietro sulla griglia di partenza anche alla Spagna (4), forse non altrettanto si sarebbe potuto dire di Francia e Germania. Un successo di una squadra tedesca è dato invece a 6, mentre di una squadra francese a 7.5. Questo, nonostante le candidate francesi siano inferiori rispetto alle italiane, che con Juve, Napoli e Atalanta vantano tre pretendenti rispetto alle due transalpine. Stesso numero per le tedesche, che oltre al Bayern si giocano l’asso Borussia Dortmund e Lipsia. Insomma, Italia dietro a tutte tra le cinque nazioni restanti ancora in lizza. Che la Coppa dalle grandi orecchie debba ancora attendere, o i pronostici saranno ribaltati?