 Champions League, i risultati delle 18:45: bene il Copenaghen. Il Monaco frena in casa del Pafos
Champions League

Champions League, i risultati delle 18:45: bene il Copenaghen. Il Monaco frena in casa del Pafos

1 minuto ago

Champions League 2025/2026

Champions League, i risultati delle sfide delle 18:45: solamente una vittoria. Il Monaco a sorpresa pareggia in casa del Pafos

Nove gol in due partite. Sono state sfide delle 18:45 molto bene dal punto di vista dello spettacolo, meno per quanto riguarda alcuni risultati. Il Copenaghen batte 3-2 l’Almaty e rilancia in parte le proprie ambizioni di qualificazione.

A sorpresa, invece, frena il Monaco. La squadra del Principato non va oltre 2-2 con il Pafos. Entrambe le squadre salgono a quota 6 in classifica e restano in corsa per la prossima fase. Ecco i risultati:

Copenaghen Kairat Almaty 3-2 (26′ Dadason (C), 59′ rig. Larsson (C), 73′ Robert (C), 81′ Satpaev, 90′ Baybek)
Pafos Monaco 2-2 (5′ Minamino (M), 18′ David Luiz, 26′ Balogun (M), 88′ aut. Salisu)

