 Champions League, dilagano Chelsea, Bayern Monaco e Liverpool. Frenano Marsiglia e Tottenham. Il resoconto della serata con risultati e marcatori
Champions League

Champions League, dilagano Chelsea, Bayern Monaco e Liverpool. Frenano Marsiglia e Tottenham. Il resoconto della serata con risultati e marcatori

Champions League, non sono mancati i gol in questa serata di partite. Il resoconto dei match e i marcatori delle sfide delle 21.

Una serata ricca di gol in Champions League. Goleada per Chelsea e Liverpool che ne rifilano cinque rispettivamente ad Ajax e Francoforte. Poker del Bayern al Brugge.

Nelle altre sfide da segnalare le reti bianche fra Monaco e Tottenham e la vittoria dello Sporting sul Marsiglia.

Questi i risultati delle 21:

Atalanta-Slavia Praga 0-0
Real Madrid-Juventus 1-0
Bayern Monaco-Club Brugge 4-0 (5′ Karl, 14′ Kane, 34′ Diaz, 79′ Jackson)
Chelsea-Ajax 5-1 (18′ Guiu, 27′ Caicedo, 33′ rig. Weghorst (A), 45′ rig. Fernandez, 45’+6 rig. Estevao, 48′ George)
Eintracht Francoforte-Liverpool 1-5 (26′ Kristensen (E), 35′ Ekitike, 39′ van Dijk, 44′ Konate, 66′ Gakpo, 70′ Szoboszlai)
Monaco-Tottenham 0-0
Sporting CP-Olympique Marsiglia 2-1 (14′ Paixao (M), 69′ Catamo, 86′ Alisson Santos)

