Champions League, siparietto su Twitter fra PSG e Napoli

A pochi giorni dalla prima delle due sfide in Champions League, PSG e Napoli si scambiano i saluti su Twitter con gli ex Ancelotti e Cavani.

Dopo l’impegno in campionato contro l’Udinese al Friuli, il Napoli è atteso da un impegno fuori casa molto difficile nel Girone C di Champions League. I partenopei giocheranno infatti mercoledì sera al Parco dei Principi contro il PSG di Thomas Tuchel, dominatore incontrastato finora della Ligue 1 ma in ritardo in Europa, visto che i parigini sono attualmente terzi nel loro raggruppamento per differenza reti rispetto al Liverpool e hanno una lunghezza di ritardo dai campani.

La partita sarà speciale soprattutto per i due grandi ex, l’uruguayano Edinson Cavani, ex bomber del Napoli attualmente in forza alla squadra francese, e il tecnico partenopeo Carlo Ancelotti, sulla panchina del PSG dal 2011 al 2013. Proprio i due ex sono stati i protagonisti di un simpatico scambio di Tweet fra i due account ufficiali dei club.

Ad aprire le danze sono i parigini, che si sono rivolti ai loro tifosi in vista delle prossime due gare interne con Amiens e PSG. «Torneremo al Parco dei Principi per affrontare Amiens e Napoli. Siete pronti?», si sono chiesti. Prontamente però il Napoli ha risposto: «Noi ci saremo», con tanto di faccina con lingua fuori e occhiolino.

Parte così un simpatico scambio di sfottò fra i due club. Il PSG posta una gif animata di Cavani, che saluta con la mano la sua ex squadra: «Buongiorno». E gli azzurri replicano con Ancelotti che sorseggia un caffé: «Buongiorno a voi». Il PSG sta al gioco e replica ancora con una foto di Tuchel: «Ciao mister. E un caffè grazie». Chiude il siparietto ancora il Napoli con una foto di gruppo con in mezzo capitan Hamsik: «A presto per un caffè!». Sicuramente un bel modo per avvicinarsi al doppio impegno europeo che vedrà protagonista in due big match le due formazioni.

Nous y serons! 😜 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 18, 2018

Bonjour à vous ☕️ pic.twitter.com/7oyxOpSB28 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 18, 2018

On se voit bientôt pour un café! 👋🏻 pic.twitter.com/9npsJKdBEw — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 18, 2018

