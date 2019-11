Championship, Kiko Casilla insulti razzisti: rischia squalifica fino a 12 giornate

Brutto episodio di razzismo in Championship, ora il portiere del Leeds rischia fino a 12 giornate di squalifica

Non succede solo in Italia anzi. Purtroppo nel 2019 dobbiamo ancora assistere a episodi di razzismo all’interno degli stadi. Questa volta è accaduto in Inghilterra in Championship e la punizione sembra essere esemplare.

Sotto accusa c’è Kiko Casilla, portiere del Leeds, che avrebbe rivolto insulti razzisti nei confronti di Jonathan Leko, 20enne attaccante inglese di origini congolesi del Charlton, in prestito dal West Bromwich Albion. L’estremo difensore potrebbe ora rischiare fino alle 12 giornate di squalifica.