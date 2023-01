Charbonnier: «Zidane? Non andrà in Inghilterra, ma in Italia dove ha un legame speciale con la Juve»

Lionel Charbonnier, amico ed ex compagno Zinedine Zidane, ha svelato il futuro del tecnico francese. Le dichiarazioni

Lionel Charbonnier, amico ed ex compagno Zinedine Zidane, ha parlato a RMC Sport.

CHARBONNIER – «Non andrà in Inghilterra, ma in Italia dove ha un legame speciale con la Juve Andrà alla Juve o si siederà sulla panchina di una nazionale. I brasiliani sarebbero molto felici di avere un allenatore come lui, che vuole lasciare il segno nel calcio. Infatti, pensano che Zidane sia più brasiliano che francese. In Inghilterra invece non lo vedo, perché non parla inglese. Voleva la nazionale, non è un mistero, ma ora che la Francia ha scelto di confermare Deschamps non può rimanere fermo e non ci sono tante scelte».