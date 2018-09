La Juventus non vinceva le prime 8 partite stagionali dalla stagione 1930-1931. I bianconeri allungano a più sei sul Napoli

La Juventus di Massimiliano Allegri ha già battuto ogni possibile record ma l’asticella non è mai abbastanza alta per la squadra del tecnico bianconero. Come se non bastassero i 7 Scudetti consecutivi e le due finali di Champions League, la formazione guidata dall’ex allenatore del Milan grazie alla vittoria sul Napoli per 3 a 1 un trasferta ha ottenuto la miglior partenza praticamente dalla fondazione del club. La Juventus infatti ha messo a segno 8 vittorie nelle prime 8 partite giocate fino ad ora tra Serie A e Champions League. L’ultima volta era capitato nella stagione 1930-1931.

Con i tre punti guadagnati sugli azzurri grazie alla doppietta di Mandzukic e al gol di Bonucci, la Juventus allunga a più sei sui suoi diretti avversari e tenta il primo allungo verso la vittoria finale. Il club può dirsi certamente soddisfatto per l’ottima partenza della squadra ma nel frattempo lavora al prossimo mercato. Il sogno è quello di riportare Paul Pogba in bianconero e forse il Barcellona ha gli ha dato una mano in tal senso.