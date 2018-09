Il Barcellona non sembra più intenzionato ad investire sul centrocampista del Manchester United, Paul Pogba, obiettivo di mercato della Juventus

Per la Juventus tutte le strade portano a Paul Pogba. I segnali che arrivano in questi giorni sembrano correre verso questa direzione: un ritorno di fiamma tra i bianconeri ed il centrocampista del Manchester United che ha lasciato Torino due estati fa per una cifra record di 105 milioni per tornare ai Red Devils dove era cresciuto. Un ulteriore viaggio Manchester-Torino come successo quel 3 agosto 2012 quando Marotta lo portò alla corte di Antonio Conte a parametro zero. La trattativa non è come quella di sei anni fa; adesso ballano cifre intorno ai 120 milioni di euro solo per il cartellino a cui si dovrebbe aggiungere un ingaggio stellare (quello percepito attualmente in Inghilterra è di oltre 17 milioni di euro netti a stagione).

Negli ultimi giorni si sono aggiunte alle indiscrezioni di mercato – riguardanti un interesse da parte della Juventus per il francese- le liti tra il giocatore ed il tecnico dei Red Devils Josè Mourinho ed alcuni rumors dalla Spagna sul giocatore. Pogba non era nel mirino soltanto della Vecchia Signora, ma anche del Barcellona, società che lo ha seguito per diverso tempo che ora sembrerebbe volersi tirare indietro. Secondo il quotidiano Mundo Deportivo, difatti, il club blaugrana non sarebbe più intenzionato ad investire tali cifre per il giocatore, assistito da Mino Raiola -con cui la società spagnola non rapporti idilliaci-. La dirigenza bianconera dovrà comunque badare alla concorrenza del Paris Saint Germain che potrebbe puntare al francese come sostituto di Adrien Rabiot.