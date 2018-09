Spuntano particolari interessanti sulla discussione avuta ieri tra José Mourinho e Paul Pogba durante l’allenamento dello United

E’ stata la notizia della giornata. La lite tra Mourinho e Pogba ha fatto il giro del mondo in pochissimi minuti suscitando sgomento e ilarità tra tutti i tifosi. Un dialogo fitto, durato pochi secondi, ma capace di chiarire perfettamente lo stato d’animo dei Diavoli Rossi in questo difficile inizio di stagione. Come riportano i media inglesi, Lo Special One sapeva benissimo di essere ripreso dalle telecamere e per questo motivo ha messo in scena il duro confronto che i giornalisti britannici hanno provato a vivisezionare per capire cosa si sono detti i due. Mourinho ha considerato irrispettosa una story postata da Pogba durante la partita di Carabao Cup contro il Derby. Mentre i compagni giocavano una sfida delicata (persa poi ai rigori), il francese ha immortalato in un video un siparietto con Shaw e Pereira in cui Paul dice a Luke: «Perché stai ridendo?» e si mette a ridere a sua volta.

E’ stata quindi questa la causa scatenante dell’ira di Mourinho. Nel video di Skysports si vede Pogba stringere la mano al viceallenatore Michael Carrick e all’addetto stampa John Allen. Mourinho si rivolge ad Allen e gli dice: «Quando ha postato su Instagram Paul?». Pogba protesta e chiede perché non vengono ripresi pubblicamente anche Pereira e Shaw. Il polpo allora replica: «Qual è il problema? Perché non posso fare niente? Vengo qui e non faccio niente, questo è il mio problema». L’impressione è che non sia l’ultima puntata di una telenovela ricca di colpi di scena e di un rapporto destinato a non durare.