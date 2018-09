Cheryshev, ex compagno di squadra di Soriano al Villarreal, prende in giro il giocatore granata su Instagram per le sue foto

Oggi il Torino ha colto due piccioni con una fava svelando la terza maglia e presentando Roberto Soriano. Il neo acquisto durante l’evento ha confessato di aver scelto di vestire il granata in pochissimi minuti e si è detto carico per la nuova sfida.

L’ex compagno di squadra al Villarreal Denis Cheryshev, tornato in estate dal prestito dal Valencia, non ha resisto alla tentazione di prendere in giro Soriano con un commento ad una foto pubblicata su Instagram che ritrae il centrocampista con indosso la nuova maglia. «Buona la qualità delle foto in Italia», ha scritto ironico Cheryshev. Il giocatore granata ha cercato di correre ai ripari caricando una seconda immagine ma che è risultata comunque sgranata. «Molto meglio ora 😀», ha nuovamente commentato il russo.