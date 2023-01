Dopo la sconfitta in FA Cup contro il Manchester City i tifosi del Chelsea hanno contestato il tecnico Potter

Il Manchester City, dopo la vittoria in campionato per 3-0, batte il Chelsea anche in FA Cup per 4-0. Dopo la sconfitta i tifosi dei Blues hanno contestato aspramente il tecnico Graham Potter, intonando cori per il suo predecessore Tuchel.