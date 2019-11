Chelsea, infortunio Pulisic: lascia il ritiro della Nazionale

Christian Pulisic torna a Londra. Il centrocampista del Chelsea lascia il ritiro della Nazionale statunitense, come annunciato su Twitter.

«Christian è ufficialmente escluso in questa fase. Abbiamo appena ricevuto queste informazioni. Questa è stata una decisione collaborativa con il club. La cura del miglior interesse del giocatore. Queste decisioni sono sempre difficili perché questo gruppo e lo staff tecnico non vogliono altro che avere qui Christian, ma era un rischio che non eravamo disposti a correre in questo momento».

"Christian is officially at this stage ruled out. We just got that information. This was a collaborative decision with the club. looking after the best interest of the player…"

