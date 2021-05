Jorginho, centrocampista del Chelsea, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Real Madrid

Jorginho, centrocampista del Chelsea, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Real Madrid. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

FINALE – «È difficile trovare parole per descrivere le emozioni. Abbiamo lavorato tanto, ognuno di noi ha una storia personale e raggiungere un obiettivo così è una cosa bellissima. Siamo felici e orgogliosi, meritiamo di essere in finale. Per me è un sogno, arrivare in finale di Champions League battendo il Real Madrid… Chi non lo ha mai sognato da bambino».

TUCHEL – «Siamo abituati a giocare ad alti livelli. In più siamo giovani e veloci, ma è solo il frutto del lavoro di un grande gruppo. Tuchel ha portato le sue idee, il suo carattere. Trasmette tutto a noi calciatori, abbiamo capito cosa vuole. Noi scendiamo in campo con umiltà per fare ciò che chiede. Speriamo di continuare su questa strada».

EURO 2020 – «Rimaniamo nell’ombra, lavoriamo e restiamo con i piedi per terra. Parlano gli altri, vedremo dove arriveremo».