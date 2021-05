Chelsea, Mount: «Avremmo potuto fare 5 gol al Real. City? Sarà bello»

Mason Mount, centrocampista del Chelsea, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Real Madrid

«Non riesco a descrivere l’emozione. Sapevamo che il Real Madrid avrebbe dato tutto, ma siamo stati eccezionali. Avremmo potuto fare cinque gol, ma la cosa più importante è la vittoria. Ora non resta che vincere l’ultima. Stiamo facendo grandi cose da due anni, ma ancora non abbiamo vinto niente. Finale tutta inglese? Abbiamo già affrontato il City tre volte in stagione, sarà bello».