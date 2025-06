Chelsea, coas Mudryk! La FA lo accusa per di violazioni antidoping. Rischia fino a 4 anni di squalifica

Il caso Mykhailo Mudryk si complica e assume contorni sempre più preoccupanti. L’attaccante ucraino del Chelsea è stato sospeso a fine 2024 in seguito a un controllo antidoping risultato positivo. La sostanza incriminata sarebbe il meldonium, già noto nel panorama sportivo per altri casi celebri.

Mudryk, 23 anni, ha reagito con incredulità alla notizia, e come riportata Sky Sport aveva già a dichiarsi innocente:

PAROLE – «È stato uno shock totale, perché non ho mai usato consapevolmente sostanze vietate né infranto alcuna regola. Sto lavorando a stretto contatto con il mio team per indagare su come ciò sia potuto accadere. So di non aver fatto nulla di sbagliato e continuo a sperare di tornare presto in campo».

Nonostante la sua difesa, la Football Association ha confermato l’accusa.

ACCUSA – «Mykhailo Mudryk è stato accusato di violazioni del Regolamento Antidoping, con la presunta presenza e/o uso di una sostanza proibita, ai sensi degli articoli 3 e 4 del nostro regolamento. Essendo un caso in corso, non possiamo fornire ulteriori dettagli al momento».

La vicenda ha ovviamente scosso non solo il giocatore, ma anche il Chelsea, che nel gennaio 2023 aveva investito circa 70 milioni di euro per acquistarlo dallo Shakhtar Donetsk, puntando su di lui come uno dei pilastri per il futuro. Il rischio per Mudryk ora è altissimo: secondo i regolamenti internazionali, in caso di conferma dell’utilizzo volontario di meldonium, la squalifica potrebbe arrivare fino a 4 anni.

Una prospettiva devastante per un talento del 2001, che rischia di vedere interrotta bruscamente la sua carriera in Premier League. Il Chelsea, intanto, osserva con grande preoccupazione l’evolversi della situazione, in attesa di sviluppi ufficiali e dell’eventuale sentenza definitiva.