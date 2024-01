Il Chelsea fissa il prezzo per Lukaku: ecco la cifra

Il Chelsea ha fissato il prezzo del cartellino di Romelu Lukaku in vista del prossimo calciomercato estivo

Secondo quanto riportato da Daily Mail, in caso la Roma volesse acquistare l’attaccante belga a titolo definitivo servirebbero circa 35 milioni di euro. La cifra, ovviamente, non vale solo per i giallorossi, ma anche per tutti gli altri club interessati al giocatore.