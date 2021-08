Chelsea, 5 giorni di quarantena per Lukaku: salta la Supercoppa

Romelu Lukaku dovrà rimanere in isolamento per 5 giorni, saltando così la sfida di Supercoppa Europea tra Chelsea e Villareal

Si attende solo l’annuncio ufficiale, ma Romelu Lukaku è virtualmente un nuovo giocatore del Chelsea. Il volo del centravanti belga in Inghilterra è previsto per la giornata di oggi, ma per mettere nero su bianco il tutto occorrerà tempo.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, al suo arrivo a Londra il 28enne dovrà sottostare a un isolamento di 5 giorni per via delle norme anti-Covid. Non sarà quindi presente per la finale di Supercoppa Europea in programma domani tra la squadra di Tuchel e il Villareal.