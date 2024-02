Chevanton ricorda: «Il Lecce mi ha accolto come un figlio»

L’ex attaccante del Lecce Chevanton ha voluto parlare del suo passato pugliese. Le dichiarazioni tra passato e presente

A Calcio Lecce, Chevanton (ex attaccante del Lecce), ha voluto parlare del suo passato giallorosso.

«La maglia del Lecce non me la sono mai tolta di dosso. Oggi lavoro in società come allenatore, vivo qui e non cambierei mai Lecce con gli altri posti in cui sono stato. Lecce? Una città che mi ha adottato come un figlio»