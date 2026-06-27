Casadó, il nuovo gioiello blaugrana nel mirino del Milan: la mossa di Mendes che può cambiare il mercato

Marc Casadó è uno dei talenti più interessanti usciti dalla cantera del Barcellona negli ultimi anni, un mediano moderno che Jorge Mendes ha messo sul tavolo del Milan proprio mentre i rossoneri stanno ridisegnando il loro centrocampo.

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Marc Casadó Torras, nato il 14 settembre 2003, è un centrocampista completo, cresciuto in tutte le categorie giovanili del Barça fino a diventare parte stabile della prima squadra. Oggi è valutato 18 milioni di euro e ha un contratto con il club blaugrana fino al 30 giugno 2028 .

Identikit tecnico: un mediano moderno e intelligente

Casadó è un mediano-regista capace di giocare davanti alla difesa, ma anche come interno o addirittura terzino destro all’occorrenza. Le sue qualità principali sono:

Intelligenza tattica e lettura delle linee di passaggio.

e lettura delle linee di passaggio. Recupero palla aggressivo ma pulito.

aggressivo ma pulito. Visone di gioco e capacità di verticalizzare.

e capacità di verticalizzare. Mobilità: non è un play statico, ma un centrocampista dinamico.

Nella stagione 2025/26 ha collezionato 34 presenze ufficiali tra Liga, Champions League e Copa del Rey, giocando 1.396 minuti e mettendo a referto 1 assist . Numeri che confermano un ruolo crescente nel Barça, pur senza essere ancora un titolare fisso.

La trattativa con il Milan

Jorge Mendes, che cura gli interessi del giocatore, ha proposto Casadó al Milan nelle ultime ore di mercato. Il contesto è favorevole: Mendes è lo stesso agente che ha portato i rossoneri a chiudere per Gonçalo Ramos, e i rapporti con la dirigenza sono ottimi.

Il Barcellona vuole una cessione a titolo definitivo, mentre il Milan preferirebbe un prestito con diritto di riscatto, formula che permetterebbe di valutare il giocatore senza un investimento immediato troppo pesante. Sul centrocampista ci sono anche club spagnoli e alcune squadre arabe, pronte a offrire ingaggi più alti.

Perché Casadó è un profilo da Milan

Per età, caratteristiche e margini di crescita, Casadó è il tipo di centrocampista che si integra perfettamente in un progetto tecnico giovane e dinamico. Può dare equilibrio, intensità e qualità nella prima costruzione: esattamente ciò che il Milan cerca per completare il reparto.

Un talento formato nella scuola più prestigiosa d’Europa, con numeri già solidi e un futuro ancora tutto da scrivere.