Secondo la Gazzetta dello Sport, Malagò avrebbe individuato nell’ex capitano azzurro il profilo ideale in caso di dimissioni di Paolo Maldini

Il futuro dell’area tecnica della FIGC potrebbe riservare nuovi sviluppi nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, qualora Paolo Maldini decidesse di lasciare l’incarico di direttore tecnico, il presidente Giovanni Malagò starebbe valutando un nome di grande prestigio per raccoglierne l’eredità.

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L’identikit porterebbe a Giorgio Chiellini, ex colonna della Nazionale italiana e capitano dell’Europeo conquistato nel 2021. Il suo profilo sarebbe considerato particolarmente adatto per esperienza, leadership e profizzarsi solo nell’eventualità di un passo indietro daonda conoscenza dell’ambiente azzurro, qualità che potrebbero rappresentare un valore aggiunto in una fase delicata per il calcio italiano.

Al momento non si tratta di una decisione presa, ma di uno scenario che potrebbe concretizzarsi solo nell’eventualità di un passo indietro da parte di Maldini, il cui futuro è finito al centro delle indiscrezioni dopo le recenti vicende legate alla scelta del nuovo commissario tecnico.

La situazione resta quindi in continua evoluzione e molto dipenderà dalle prossime mosse della FIGC. Nel frattempo, il nome di Chiellini emerge come una delle possibili soluzioni per garantire continuità e rilanciare il progetto tecnico della Nazionale.