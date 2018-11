Chiellini fa 100: «San Siro risponde presente. Italia sulla strada giusta»

Le parole di Giorgio Chiellini, difensore della Nazionale. Contro il Portogallo la presenza numero 100 in azzurro

E sono 100! Giorgio Chiellini è sceso in campo contro il Portogallo a San Siro e ha festeggiato la sua presenza numero 100 con la maglia della Nazionale. Grande gioia per il difensore ma soprattutto per la prestazione dell’Italia: «Milano risponde sempre presente ­, c’è un’atmosfera speciale. La stra­da intrapresa è quella giusta, per 60 minuti abbiamo espres­so grande qualità, creando tan­te occasioni. Certo, dovevamo essere più bravi a sbloccare la gare. Nel finale abbiamo usato più il cuore della testa, espo­nendoci a qualche contropiede».

Prosegue l’analisi di Giorgio Chiellini: «Nelle ultime tre partite si è ripetuto lo stesso problema, con la mancanza di lucidità nella par­te finale: se non si possono vin­cere le partite, non si devono nemmeno perdere. In genera­le, l’importante è continuare a giocare come abbiamo fatto stasera, il gol è un non proble­ma, arriverà. Continuiamo a la­vorare con fiducia ed entusia­smo, abbiamo dimostrato che la base c’è. L’Europeo? Bisogna crescere partita dopo partita, poi verrà tutto naturale. Da marzo cominceranno a va­lere di più i tre punti, avremo un anno e mezzo per arrivare pronti all’Europeo, dove l’Italia farà la sua figura».