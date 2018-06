Chiesa e Bernardeschi hanno, per ora, due cose in comune: il nome, Federico, e la squadra in cui sono cresciuti, la Fiorentina. Ma presto potrebbe aggiungersene una terza, la Juventus

La storia sembra la stessa: il talento più splendente della Fiorentina, cresciuto per di più in casa, corteggiato e sedotto dalla Vecchia Signora, la Juventus. La scorsa estate fu Federico Bernardeschi a trasferirsi in bianconero per 40 milioni di euro: un anno di apprendistato, da riserva di lusso, in cui ha messo insieme 31 presenze, 5 gol e 7 assist. Elemento duttile e prezioso nel 4-2-3-1 di Massimiliano Allegri che, ben presto potrebbe vedere la partecipazione anche di Federico Chiesa.

Il figlio d’arte è, senza ombra di dubbio, uno dei migliori prospetti che il nostro calcio possa offrire. Tant’è vero che altre due big del nostro campionato, Napoli ed Inter avrebbero messo gli occhi su Chiesa jr. La Fiorentina, dal canto suo, balla tra l’incedibilità dell’attaccante esterno e la cessione per 60 milioni di euro. La Juventus potrebbe abbattere il cash, inserendo giovani di valore che facciano al caso dei gigliati. Ma ad impensierire i tifosi della Viola è l’idea che un altro loro giovane beniamino potrebbe passare dall’altra parte della staccionata, quella degli storici rivali. Chiesa come Bernardeschi, un film già visto.