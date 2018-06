L’esterno d’attacco piace all’Inter ma anche alla Juventus pronta a mettere sul piatto alcune contropartite tecniche importanti come Pjaca e Mandragora. Le ultime su Chiesa

La Juventus è pronta a sfidare l’Inter per Federico Chiesa. L’esterno classe 1997 è considerato un talento dal sicuro avvenire e può lasciare la Fiorentina in estate. I viola in realtà preferirebbero trattenerlo almeno un altro anno ma di fronte a un’offerta davvero irrinunciabile potrebbero essere costretti ad alzare bandiera bianca. Il giocatore, come detto, è finito nel mirino di Juventus e Inter. I nerazzurri al momento non possono presentare offerte, la Juventus è pronta ad approfittare.

Il gioiellino viola è valutato attorno ai 60 milioni di euro e la Juve, secondo La Gazzetta dello Sport, è pronta a mettere sul piatto un’offerta importante: Rolando Mandragora, centrocampista classe ’97 e Marko Pjaca, esterno d’attacco classe ’95, più cash alla Fiorentina per arrivare a Federico Chiesa. L’Inter chiede pazienza al ragazzo, e sta preparando una controffensiva da circa 55-60 milioni in contanti. In caso di cessione, Enrico Chiesa, papà di Federico, potrebbe giocare un ruolo importante: l’ex attaccante cura gli interessi del figlio e, si dice, in caso di addio avrebbe una preferenza, proprio per l’Inter. La Juve intanto non ci sta e prova ad anticipare i nerazzurri.