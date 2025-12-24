Chiesa ritorna in Serie A? Avviati i contatti con un club italiano. Il giocatore spinge per questa soluzione - Calcio News 24

Chiesa potrebbe decidere di ritornare in Serie A già a gennaio e ci sono contatti con l’Inter. Le ultimissime su questa trattativa

Il nome di Chiesa torna a essere uno dei più caldi nel panorama del calciomercato italiano, con l’Inter pronta a monitorare da vicino ogni evoluzione in vista della finestra invernale. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfio Musmarra sul suo canale YouTube, il club nerazzurro sta valutando l’ipotesi di un ritorno in Serie A dell’esterno offensivo della Nazionale, attualmente ai margini del progetto tecnico in Premier League. La strategia della dirigenza di Viale della Liberazione è chiara: non si tratterà di acquisti casuali, ma di colpi mirati che possano offrire un reale valore aggiunto alla squadra.

Il periodo inglese di Chiesa non sta rispecchiando le attese. Il giocatore classe ’97, dopo l’esperienza oltremanica, si sente ormai fuori dal contesto tecnico e ambientale della sua squadra, aumentando la possibilità di un trasferimento già nella sessione di gennaio. Per l’Inter, l’arrivo di Chiesa rappresenterebbe la soluzione ideale per rafforzare la fascia destra, area di campo dove l’emergenza è diventata una priorità assoluta per l’allenatore Cristian Chivu. La qualità, la velocità e la capacità di attaccare gli spazi rendono Chiesa un profilo perfettamente in linea con le necessità tattiche della Beneamata.

La fattibilità dell’affare è strettamente legata alla formula economica: l’operazione dovrebbe concretizzarsi tramite un prestito con diritto di riscatto, modalità che permetterebbe all’Inter di tutelare le casse senza compromettere la solidità finanziaria del club. Secondo le informazioni raccolte, tra le parti ci sarebbero già stati contatti esplorativi e una manifestazione d’interesse formale da parte del club nerazzurro, a conferma che non si tratta di una semplice suggestione di mercato.

Musmarra ha spiegato chiaramente: «L’idea dell’Inter a gennaio è quella dell’opportunità: non si prende per prendere. Il nome di Chiesa non è campato in aria: vuole tornare in Italia e in Premier è fuori dagli schemi e dall’ambiente. A determinate condizioni potrebbe essere un’opportunità per tamponare il problema a destra. Potrebbe arrivare solo in prestito con diritto di riscatto e qualche chiacchierata è già stata fatta. L’Inter ha già fatto una manifestazione d’interesse e stiamo attenti su di lui, potrebbe esserci un’accelerata».

In sintesi, la pista Chiesa resta concreta e monitorata con attenzione dai dirigenti dell’Inter. L’eventuale arrivo del giocatore potrebbe risolvere un problema tattico importante, fornendo esperienza, dinamismo e qualità sulla fascia destra. Resta da capire se le condizioni economiche e tecniche permetteranno di chiudere l’operazione già a gennaio, ma l’attenzione del club nerazzurro sul talento della Nazionale è massima e potrebbe accelerare nei prossimi giorni se si presenteranno le giuste opportunità.