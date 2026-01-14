Chiesa Juventus, l’assist arriva dall’attaccante: è pronto a tagliarsi lo stipendio! Nodo formula per l’affare a gennaio dal Liverpool

Il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus sta assumendo i contorni di una vera e propria missione sentimentale, trasformandosi rapidamente da suggestione invernale a trattativa concreta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno offensivo della Nazionale ha deciso di anteporre le ragioni del cuore a quelle del portafoglio pur di vestire nuovamente la gloriosa maglia bianconera. Reduce da una parentesi decisamente opaca in Premier League con il Liverpool, dove ha collezionato appena 529 minuti e due reti in questa stagione, il classe ’97 ha inviato un segnale inequivocabile alla Continassa: è disposto a ridursi sensibilmente l’attuale ingaggio da 6 milioni di euro per facilitare l’operazione.

Per il figlio d’arte si tratta di una “missione riparatrice”. Ceduto nell’estate 2024 perché considerato non funzionale al progetto tecnico dell’epoca, Chiesa non ha mai digerito del tutto quell’addio forzato. Oggi, la prospettiva di essere allenato da Luciano Spalletti, attuale tecnico della Vecchia Signora che ne apprezza la duttilità tattica, e di ritrovare una figura di riferimento come Giorgio Chiellini in veste dirigenziale, ha riacceso in lui l’entusiasmo. Questo “assist” del giocatore è cruciale per la strategia dell’amministratore delegato Damien Comolli e del direttore sportivo Marco Ottolini, chiamati ora a trovare la quadra economica.

Qui sorge l’ostacolo principale: i Reds vorrebbero monetizzare subito per recuperare i 12 milioni investiti un anno e mezzo fa, mentre i Bianconeri insistono sulla formula del prestito per non gravare sul bilancio immediato. Le diplomazie sono al lavoro per un compromesso, che potrebbe tradursi in un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi e presenze. Un fattore chiave sarà Mohamed Salah: se il fuoriclasse egiziano confermerà la volontà di restare a Liverpool dopo la Coppa d’Africa, il club inglese potrebbe ammorbidire la propria posizione, liberando definitivamente Chiesa verso quel “secondo ballo” a Torino tanto desiderato.