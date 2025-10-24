Chiesa torna a brillare! E’ il miglior calciatore di settembre del Liverpool: un premio che conferma il momento d’oro dell’attaccante ex Juve – FOTO

Chiesa eletto miglior giocatore di settembre: l’ex giocatore della Juventus illumina il Liverpool e conquista l’Inghilterra

Federico Chiesa sta vivendo il momento più brillante della sua avventura inglese. Arrivato al Liverpool nell’agosto 2024 dopo l’esperienza alla Juventus, l’attaccante italiano è stato eletto giocatore del mese di settembre dai tifosi dei Reds. Un riconoscimento che premia un avvio di stagione esplosivo, nonostante il suo ruolo resti ancora quello di “arma dalla panchina”.

Dopo un primo anno complicato, il classe 1997 ha cambiato passo. Le sue prestazioni hanno convinto i supporter, che lo hanno premiato con il 34% dei voti, davanti a compagni del calibro di Alisson Becker e Ryan Gravenberch. Un risultato straordinario, considerando che Arne Slot lo utilizza soprattutto a gara in corso, vista la feroce concorrenza nel reparto offensivo.

Numeri da fuoriclasse

In appena 216 minuti giocati, Chiesa ha già firmato 2 gol e 3 assist, superando l’intero bottino della scorsa stagione. La sua media è impressionante: un contributo decisivo ogni 43 minuti. Dalla rete all’esordio contro il Bournemouth, ai due assist in Coppa di Lega, fino al passaggio vincente nel big match contro il Manchester United, il suo impatto è stato devastante e costante.

La spinta dei tifosi

Di fronte al premio, Chiesa ha mostrato mentalità da leader: «Preferirei non ottenerlo e vincere più partite», ha dichiarato, ringraziando i tifosi per il sostegno. Ma proprio i supporter del Liverpool sono ora i primi a chiedere a gran voce la sua presenza da titolare.

Intanto, a Torino, la Juventus osserva da lontano la rinascita del suo ex gioiello: un talento ritrovato che sta conquistando la Premier League con giocate decisive, anche partendo dalla panchina. La sfida a Slot è lanciata: Chiesa non vuole più essere solo un’arma in corsa, ma un protagonista dall’inizio.