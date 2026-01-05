Chiesa torna alla Juve? Mossa importante del club bianconero per l’esterno. Cosa è successo nelle ultime ore

Chiesa torna alla Juve? La mossa del club bianconero per l’esterno del Liverpool. Cosa è accaduto nelle ultime ore

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. O almeno, è quello che spera una parte della tifoseria bianconera. Nel cuore del mercato di gennaio, un’indiscrezione “bomba” scuote l’ambiente della Juventus: il club ha avviato i contatti per riportare a Torino Federico Chiesa. A lanciare la notizia è Fabrizio Romano. L’esperto di calciomercato internazionale ha rivelato che la dirigenza della Vecchia Signora ha “contattato formalmente” l’entourage del giocatore per manifestare il proprio interesse concreto in vista di un possibile trasferimento immediato.

La necessità di Spalletti: serve un’ala

La mossa di Comolli nasce da una precisa esigenza tattica. Luciano Spalletti ha richiesto espressamente “un’ala in più” per completare il pacchetto offensivo in questo mese di gennaio. Le condizioni fisiche non sempre ottimali di alcuni interpreti e la necessità di avere alternative di strappo nell’uno contro uno hanno riportato in auge il nome di Chiesa. L’esterno classe 1997 è un profilo che la Juventus conosce alla perfezione e che non avrebbe bisogno di tempo per ambientarsi alla Continassa.

Palla al Liverpool: fase iniziale

Dopo il trasferimento al Liverpool avvenuto in passato, l’avventura inglese del figlio d’arte non è stata forse quella sognata, complice la spietata concorrenza ad Anfield. Tuttavia, l’operazione non è semplice. Romano sottolinea che la trattativa è “ancora in una fase iniziale”. La palla ora passa al club inglese e allo stesso Chiesa: saranno loro a dover decidere se aprire al prestito (unica formula percorribile per la Juve) o se chiudere la porta al ritorno in Italia. La volontà del giocatore, desideroso di ritrovare continuità e centralità, potrebbe essere l’ago della bilancia per trasformare questa suggestione in realtà.