Chievo bestia nera del Napoli: in dieci anni i clivensi hanno vinto 6 volte e pareggiato 2

Negli ultimi dieci anni il Chievo ha strappato 22 punti totali al Napoli. Si contano 6 successi gialloblu e due pareggi

Talvolta piccole bestiole indifese possono aguzzare i denti e mostrare una misteriosa forza bruta, spaventosa, che sfugge alla ragione e al controllo. Talvolta avviene in maniera quasi puntale, in circostanze che potrebbero portare alla mente riflessioni sul fato o sull’influsso di pianeti favorevoli, o semplicemente su questioni di fortuna e casualità.

Non esiste risposta certa, ma è curioso che una squadra di bassa classifica come il Chievo possa trasformarsi in una “bestia nera” al cospetto di un top club quale il Napoli. I clivensi infatti risultano essere tra le squadre che hanno strappato più punti agli azzurri, nonché il club di bassa classifica che è riuscito più volte a fermare i partenopei. Prendendo in esame gli incontri degli ultimi 10 anni (o quasi), si può notare come il Chievo abbia sottratto la bellezza di 22 punti totali al Napoli. Si contano 6 vittorie dei gialloblu e 2 pareggi: 2 successi esterni al San Paolo, 4 casalinghi al Bentegodi e due pareggi rispettivamente in casa e fuori.

Questi numeri possono essere divisi in due archi temporali di quasi 5 anni ognuno. Nel primo arco temporale, tra il 2018 e il 2013, i clivensi hanno impattato in due occasioni contro gli azzurri, riuscendo anche a conquistare l’intera posta in palio (0-1) all’ombra del Vesuvio il 14 settembre 2014. Nel secondo arco temporale, tra il 2009 e il 2013, si registrano addirittura 5 vittorie del Chievo: 4 volte al Bentegodi e 1 al San Paolo (1-3) il 22 settembre 2010.

Di seguito gli incontro tra Napoli e Chievo negli ultimi 10 anni:



Tra il 2018 e il 2013

08.04.18: Napoli Chievo 2 : 1

05.11.17: Chievo Napoli 0 : 0 (pareggio)

19.02.17: Chievo Napoli 1 : 3

24.09.16: Napoli Chievo 2 : 0

05.03.16: Napoli Chievo 3 : 1

25.10.15: Chievo Napoli 0 : 1

01.02.15: Chievo Napoli 1 : 2

14.09.14: Napoli Chievo 0 : 1 (vittoria Chievo)

25.01.14: Napoli Chievo 1 : 1 (pareggio)

31.08.13: Chievo Napoli 2 : 4

Tra il 2009 e il 2013

10.03.13: Chievo Napoli 2 : 0 (vittoria Chievo)

28.10.12: Napoli Chievo 1 : 0

13.02.12: Napoli Chievo 2 : 0

21.09.11: Chievo Napoli 1 : 0 (vittoria Chievo)

02.02.11: Chievo Napoli 2 : 0 (vittoria Chievo)

22.09.10: Napoli Chievo 1 : 3 (vittoria Chievo)

02.05.10: Chievo Napoli 1 : 2

20.12.09: Napoli Chievo 2 : 0

31.05.09: Napoli Chievo 3 : 0

18.01.09: Chievo Napoli 2 : 1 (vittoria Chievo)