La Corte federale d’appello ha confermato la sentenza del Tribunale federale in merito alle plusvalenze del Chievo: ai gialloblù rimane la penalizzazione di 3 punti

Tutto invariato per il Chievo: la società del patron Campedelli non sarà ulteriormente penalizzata per il caso plusvalenze. Oggi la Corte federale d’appello ha infatti stabilito che non sono ammissibili i ricorsi verso il club gialloblù e ha confermato i -3 punti di penalizzazione, oltre alle condanne per i tesserati già comminate dal Tribunale federale. Per Campedelli, quindi rimangono i 3 mesi di inibizione, nonostante la richiesta della Procura federale di 36 mesi, per il presidente del Chievo, e -15 punti di penalizzazione.