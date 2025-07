Chievo, inizia la nuova era: Paloschi tra i colpi e il Bottagisio come punto di partenza! Tutti i dettagli sul club

Il Chievo guarda al futuro con rinnovato entusiasmo e grandi ambizioni. Dopo due stagioni in Serie D, il club scaligero si prepara a una svolta decisiva per il campionato 2025/26, con l’obiettivo dichiarato di tornare ai vertici del calcio italiano.

Rivoluzione societaria e ritorno alle origini

Il primo segnale del nuovo corso arriva dalla società: gli imprenditori Pietro Laterza e Luigi Tavernise hanno acquisito la maggioranza del club, assumendo rispettivamente i ruoli di presidente e vicepresidente. Al loro fianco, una figura storica: Sergio Pellissier, ex capitano e bandiera clivense, sarà responsabile dell’area tecnica.

Il Chievo torna anche a casa, con l’annuncio ufficiale del Bottagisio come nuovo centro sportivo. La struttura, già utilizzata in passato dal club, ospiterà allenamenti e attività della prima squadra. Una scelta che riflette la visione del club: identità, passione e professionalità.

Presentazione ufficiale e nuovi innesti

Davanti a circa 500 tifosi, è stata presentata la rosa per la nuova stagione. Confermato in panchina Riccardo Allegretti, ex centrocampista con esperienza in Serie A e già allenatore del Chievo nella passata stagione. La società ha operato una campagna acquisti mirata, inserendo profili di spessore per puntare alla promozione.

Tra i nuovi volti spicca l’ex Milan Alberto Paloschi, attaccante classe 1990 e secondo miglior marcatore nella storia del Chievo in Serie A. Il suo ritorno è il segnale più forte della volontà di rilancio. In attacco ci sarà anche Rocco Costantino, bomber affidabile con numerosi gol segnati in Serie C. In difesa spazio a Eros Pisano, terzino con una lunga carriera tra Serie A e B, e un passato anche all’Hellas Verona.

Obiettivi chiari: tornare nel calcio professionistico

Con una struttura solida, uno staff tecnico esperto e una rosa ambiziosa, il Chievo lancia il guanto di sfida al girone di Serie D. L’obiettivo è chiaro: tornare tra i professionisti. La parola ora passa al campo, dove i “mussi volanti” cercheranno di dimostrare di poter ancora volare alto.