Chievo, Pellissier attacca Ventura: «Qui per una sfida personale»

Sergio Pellissier torna su Gian Piero Ventura dopo il pari col Napoli: «L’allenatore che andava via così mi dava tristezza».

Dopo l’addio di Gian Piero Ventura alla panchina del Chievo, Sergio Pellissier si era sfogato su Instagram, usando parole dure nei confronti del tecnico genovese e del suo comportamento. Oggi l’esperto attaccante, classe 1979, è tornato a parlarne dopo il pareggio prezioso dei Mussi sul campo del Napoli. «In quella lettera per Ventura ho scritto ciò che pensavo. – ha dichiarato la punta ai microfoni di “Sky Sport” – Possono essere parole forti o no, ma il Chievo non ha mai mollato e andare via in quel momento così mi dava tristezza. E’ stata una sfida che Ventura aveva preso più per motivi personali che per la squadra e questo non può farlo perché noi siamo un gruppo. Il calcio di Ventura è molto complicato, serviva tempo per applicarlo ma noi non ne avevamo».

Contro il Napoli il Chievo ha dato segnali incoraggianti, e ora sotto la guida di Di Carlo riprende a sperare nella salvezza: «Per la prima volta oggi abbiamo giocato per vincere. – ha sottolineato l’attaccante – anche se giocavamo contro una delle squadre più forti d’Europa siamo riusciti a creare azioni pericolose e a giocarcela. Ne ho passate tante in carriera e sono convinto che se giochiamo così i risultati arriveranno».

CHIEVO BESTIA NERA DEL NAPOLI: 6 VITTORIE E 2 PAREGGI IN 10 ANNI