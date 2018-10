Dopo l’incontro perso 5-1 contro l’Atalanta, Ventura ha analizzato la sconfitta ai microfoni di Sky Sport, facendo mea culpa per le sue scelte

Il ritorno in panchina di Ventura, dopo il disastro della mancata qualificazione ai Mondiali, non è stato certamente felice. Il suo Chievo, infatti, ha preso 5 gol contro un’Atalanta che prima della sosta per le Nazionali non stava impressionando. Al termine dell’incontro l’ex ct degli Azzurri, a Sky Sport, ha dichiarato: «È una partita che non si può neppure commentare, dopo cinque minuti si capiva che non c’era possibilità. Volevamo giocare ma è mancata la serenità di fare anche la giocata più banale». Ventura, inoltre ha aggiunto di aver sbagliato da subito le scelte in questi 6 giorni di allenamenti: «In questi sei giorni siamo partiti dal gioco, però per fare questo devi avere la personalità e la serenità di farlo. Sicuramente ho sbagliato io a partire dal gioco. Dobbiamo ripartire dalla rabbia e dalla determinazione, per trovare questo occorre una condizione fisica che te la permetta: alcuni calciatori dopo mezz’ora erano stanchi. Dovremmo cambiare già da domani».