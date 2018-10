Ventura riparte dal Chievo: «Ho l’entusiasmo di un bambino»

Giampiero Ventura è il nuovo allenatore del Chievo Verona: ecco le prime sensazioni dell’ex ct della Nazionale

Giampiero Ventura is back. Reduce dalla delusione della mancata qualificazione al Mondiale di Russia 2018 sulla panchina della Nazionale italiana, il tecnico di Genova ha accettato la proposta del Chievo Verona. Ecco le sue prime sensazioni ai microfoni di Sky Sport: «Il problema non era dire sì al Chievo, ma tornare in campo in una sfida molto difficile: ho una voglia feroce di mettermi di nuovo in discussione».

Continua l’ex commissario tecnico azzurro: «Vivo questo momento con l’entusiasmo di un bambino. Dell’esperienza alla Nazionale mi porto il rammarico di ciò che si sarebbe potuto fare e che non è stato possibile fare. Alla prima sconfitta è accaduto qualcosa di imponderabile, il resto è storia. Ora dobbiamo lavorare ed essere consapevoli delle cose che possiamo fare, i calciatori hanno voglia».