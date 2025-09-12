Chivu: «Non sono qui per stravolgere, ma per aggiungere. Sappiamo che Juve-Inter è importante ma domani non conta». Le parole del tecnico

Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby d’Italia con la Juventus. Le sue parole.

DERBY D’ITALIA – «Siamo ancora alla terza giornata. Il bello del calcio è che prima o poi devi giocare queste partite. Non bisogna caricarla più di tanto, anche perché le due squadre coinvolte sono consapevoli dell’importanza che rappresenta. Bisogna avere l’energia giusta, la serenità giusta e la mentalità per capire i momenti, quello che la partita sarà».

LAVORO – «Io non ho parlato di ‘difettucci’, ma di certezze che questa squadra ha. Ho detto di voler togliere qualcosina che non mi era piaciuto. Ma devo essere coerente, avere l’intelligenza di capire quello che questa squadra sa fare e quello che potrebbe fare senza perdere alcune certezze. Non sono qui per stravolgere tutto, anche perché è impossibile farlo. E’ una squadra questa che è sempre stata ai vertici in Italia e in Europa negli ultimi anni, bisogna solo aggiungere qualcosina per ritrovare fiducia e passione, l’energia giusta per portare avanti una stagione importante».

AKANJI – «Non credo sia importante come siamo arrivati a questo, ma l’importante è averlo fatto. Akanji è un giocatore importante, doveva venire già qui prima di arrivare al City. E’ un giocatore di spessore, è un valore aggiunto per il nostro gruppo come tutti gli altri. Sono molto contento dei giocatori che ho, sono strafelice perché per me questi giocatori sono i migliori in circolazione. Per me Akanji è pronto per giocare».

PARTITA – «Noi siamo consapevoli di quello che è l’andamento di una stagione. Vincere o perdere all’inizio non conta niente, è una maratona di 38 giornate. Non porto statistiche perché guardo solo al presente, per migliorare il domani. Siamo consapevoli di quanto sia importante la partita di domani, ma non cambia il nostro valore e la lunga percorrenza della stagione. Delle volte bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare sodo, c’è solo una via nello sport in generale: imparare dalle sconfitte e dagli errori. Solo così si può crescere».